Am Montag beginnt bei Rosenbauer der Sommerurlaub

Fünf Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt

Sicher ist: Nach dem vorgezogenen Sommerurlaub wird in der Produktion nur noch die halbe Mannschaft gleichzeitig arbeiten. „So ist ein größerer Abstand gewährleistet, minimieren wir Risiken“, sagt Siegel. Fünf Rosenbauer-Mitarbeiter erkrankten weltweit am Coronavirus, einer davon ist bereits wieder genesen. „Zwölf Beschäftigte sind derzeit noch in Quarantäne“, so der Chef des Familienunternehmens, das weltweit mehr als 3800 Mitarbeiter und 340 Leasingkräfte zählt.