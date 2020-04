Heidi Klum: Leni will „in meine Fußstapfen treten“

Heidi Klums älteste Tochter Leni (15) will nach Angaben ihrer Mama in die Modebranche einsteigen. „Die Einzige, die bisher in meine Fußstapfen treten will, ist meine älteste Tochter Leni“, sagte die Moderatorin von „Germany‘s next Topmodel“ (46) dem US-Magazin „People“.