Alle Boote bleiben jetzt im Trockenen!

Die Firma Schmalzl in Velden betreut 500 Boote, „in den letzten Jahren haben wir die Dienstleistungen auf den Tag genau erledigt“, sagt Paul Schmalzl. Der Nautik-Shop in Velden ist natürlich zu, die Werkstatt in Lind aber offen. „25 Leute arbeiten für uns, alle stiegen auf Kurzarbeit um“, sagt Paul. Es ist den Kärntner Bootsbesitzern streng untersagt, ihre Schiffe zu Wasser zu lassen. Darunter leidet auch Michael Winkler am Weissensee. Er arbeitet mittlerweile nur noch alleine. Winkler hat auch einen eigenen Bootsverleih. „Die Arbeit vom Winter ist gerade im Fertigwerden, neue Aufträge gibt es nicht.“