Verzichten Vettel und Hamilton auf ihre Gehälter?

Jetzt auch die F1-Giganten

Laut „Daily Mail“ steht das Thema Gehaltsverzicht auch bei Vettel und Hamilton ganz oben an der Tagesordnung. Nur ein Übereinkommen mit den jeweiligen Rennställen wurde noch nicht erzielt. Bei Vettel seien die Gespräche zwischen ihm und Ferrari, so, wei bei Kollege Charles Leclerc erst in der Anfangsphase.