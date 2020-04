Gehaltskürzungen bei Formel-1-Rennstall McLaren

Saisonstart am 14. Juni?

Die McLaren-Gruppe beschäftigt rund 3.700 Mitarbeiter, 850 davon arbeiten für das Formel-1-Team. Der Großteil davon ist ab nächster Woche beurlaubt, wer arbeitet, tut dies bei reduziertem Lohn. Gestartet werden soll die Formel-1-Saison nach aktuellem Stand am 14. Juni in Montreal. Es ist aber mit weiteren Absagen bzw. Verschiebungen zu rechnen.