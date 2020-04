Verona Pooth zeigt ihren Wow-Body in Unterwäsche

So geht es den Pooths in Quarantäne

Im Interview mit der „Gala“ plauderte die Moderatorin dann noch aus, dass die Quarantäne bei ihr daheim kein Problem sei. Im Gegenteil: Sie seien als Familie noch weiter zusammengerückt, ist sich Pooth sicher. „Ich habe gemerkt, dass wir als Paar jeden Abend ganz eng zusammen einschlafen“, erklärte sie. „Arm in Arm, wie diese kleinen Stoff-Pandabären mit Klettverschluss, die sich nie wieder loslassen. Und das nach 20 Jahren Ehe.“