Streit um Kurzarbeit bei Laudamotion eskaliert

Der Antrag auf Kurzarbeit für die Crews der Ryanair-Tochter Laudamotion hängt weiter in der Luft. Ein am Mittwoch, anberaumter Anhörungstermin zum Kurzarbeitsantrag fand ohne Management der Airline statt. Die Gewerkschaft vida wirft dem Unternehmen Gesprächsverweigerung vor. Das Laudamotion-Management erwidert, die Zusendung der Einladung sei so kurzfristig erfolgt, das es nicht teilnehmen konnte.