Laudamotion probiert Kurzarbeit ohne Betriebsrat

vida: „Lächerliches Katz- und Mausspiel“

Von der vida kam jedoch bereits am Montag heftige Kritik an den Plänen von Laudamotion: „In einem geradezu lächerlichen Katz- und Mausspiel versucht die Geschäftsführung von Laudamotion, sich den Zugang zur Kurzarbeit zu erschleichen“, hieß es in einem offenen Brief.