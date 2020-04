Teufelskerl! Italiener rennt 100 km auf Balkon

Die Italiener Gianluca di Meo bewies, dass Menschen auch in Ausnahmesituationen große sportliche Leistungen erbringen können. Der Mann beschloss kurzerhand, unglaubliche 100 Kilometer auf seinem Balkon an nur einem Tag zurückzulegen. Was er dazu zu sagen hatte, wie es ihm dabei erging und wie ihm die Idee kam, hören Sie im Video oben.