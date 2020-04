Einkaufen im Nachbarort: Polizei mahnt und straft

Polizei darf keinerlei Ausnahmen machen

Ist das eine reine Schikane? „Keineswegs!“, heißt es seitens der Polizei. Sprecher Manfred Dummer führt aus: „Wir erhalten immer wieder Anfragen, ob wir denn in solchen Fällen nicht Ausnahmen machen können. Wir als Exekutive sind aber an die Anordnungen des Landes gebunden. Wir würden in Teufels Küche kommen, würden wir da und dort Ausnahmen machen.“