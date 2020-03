Gelangweilter Forscher bastelte sich ins Spital

„Mir gingen schließlich die Magnete aus“

Also versuchte er, die Fremdkörper mithilfe von anderen Magneten loszuwerden, nachdem er im Internet nach einer Lösung gesucht hatte. „Ich fand einen Artikel über einen elfjährigen Buben, der das gleiche Problem hatte“, so Reardon. Also einfach die Magnete außen ansetzen und damit jene im Inneren nach außen schieben - das schien eine passable Lösung für das Missgeschick zu sein. „Doch als ich sie nach unten zog, um die Magnete zu entfernen, klemmten sie sich aneinander fest und ich verlor den Halt. Und diese beiden Magnete landeten in meinem linken Nasenloch, während der andere in meinem rechten war. An diesem Punkt gingen mir die Magnete aus.“