Coronavirus: Zwei weitere Todesopfer in Wien

Erneut weniger Anrufe bei 1450-Hotline

Auch die Zahl an Anrufen bei der Hotline 1450 wurden erneut erfasst. Verzeichnet wurden am Sonntag 1425 Anrufe, am Samstag waren es noch 1916, am Freitag noch 2744 gewesen. Es waren also erneut weit weniger. Erklärt wurde der Rückgang seitens eines Sprechers am Sonntag, dass die „Info-Anrufe“ weniger geworden seien und sich größtenteils Menschen zur medizinischen Abklärung melden würden.