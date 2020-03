„Resident Evil 3“: Trailer zeigt Jill in Aktion

Mehr als 20 Jahre nach der Veröffentlichung von „Resident Evil 3: Nemesis“ bringt Capcom am 3. April eine Neuauflage seines Survival-Horror-Klassikers auf PS4, Xbox One und PC. „Resident Evil 3“ erzählt die Geschichte von Jill Valentine und ihrer Flucht aus Raccoon City. Ein neuer Trailer zeigt sie in Aktion und gewährt zudem einen kurzen Einblick in den asymetrische Mehrspieler-Part „Resident Evil: Resistance“, dem Jill als spielbarer Charakter hinzugefügt werden soll.