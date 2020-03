Flattach: Falsche Polizisten hielten Autolenker an

Schließlich wandten sich die beiden an die Polizei in Obervellach. Die intensiven Erhebungen ergaben daraufhin, dass keine bekannte Polizeistreife zum angegebenen Zeitpunkt vor Ort kontrolliert hatte. Die Polizei Obervellach ersucht nun um Hinweise: Sollten weitere Autolenker am Freitagvormittag im Bereich der Haltestelle von den Männern angehalten worden sein, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-2232 zu melden.