Wien-Sydney: Rekordflug der AUA bei Corona-Einsatz

Crew mit vier Piloten

Um diesen Spezialeinsatz überhaupt durchführen zu können, besteht die Crew aus vier Piloten (normal wären zwei), einem Lademeister, einem Techniker sowie elf Flugbegleitern. Außerdem befindet sich ein Mitarbeiter des Außenministeriums an Bord. Auf dem Rückflug nach Wien legt der Jet einen Tankstopp in Malaysia ein. Falls im Frachtraum noch Platz ist, wird Schutzausrüstung an Bord genommen. Ankunft in Wien-Schwechat: voraussichtlich am Dienstag gegen 23.30 Uhr.