Notverordnung stoppt Tausende Lkw an Grenze

Landeshauptmann sorgt sich um Situation in der Pflege

Nur zwei Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus meldete sich deshalb Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu Wort. In einem Brief an Bundeskanzler Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen ersuchte er um die rasche Aufnahme bilateraler Gespräche. „Durch diese Notverordnung verliert das Burgenland zumindest in den kommenden zwei Wochen wichtige Pflegearbeitskräfte, womit sich die Krisensituation noch verschärfen wird“, so Doskozil. In intensiven Verhandlungen mit Ungarn wurde noch am Freitagabend an eine Ausnahmeregelung für Grenzregionen gearbeitet.