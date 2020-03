AMS befürchtet nächste Arbeitslosenwelle im April

23.000 Menschen verlieren derzeit im Schnitt pro Tag ihren Job. In Summe ist die Zahl der Arbeitslosen auf mehr als 500.000 gestiegen - ein Rekordwert in der Zweiten Republik. AMS-Chef Johannes Kopf rechnet damit, dass das noch weitergeht. „Vor allem sind wir der Überzeugung, dass am 1. April viele Kündigungen kommen werden, weil viele Angestellte die Monatsende-Kündigung haben“, so Kopf am Donnerstag.