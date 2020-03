Frau sprang auf Flucht vor Feuer aus drittem Stock

„Wir wurden zu einem Zimmerbrand in das dritte Obergeschoß gerufen, mit vermutlich einer eingeschlossenen Person. Wie wir eingetroffen sind, waren die Polizei und die Rettung auch schon vor Ort, haben erste Maßnahmen getroffen. Die Person ist nicht im dritten Stock gewesen, sondern war schon am Asphalt vor dem Gebäude. Vom Brand war nur eine Wohnung betroffen, im speziellen das Schlafzimmer. Bei diesem Objekt war es so, dass zwei Personen unter Quarantäne gestanden sind aufgrund eines Covid-19-Verdachtfalls und diese zwei Personen haben sich selbstständig in Sicherheit gebracht heraussen, haben ihre Schutzmasken aufgehabt, haben Abstand gehalten zu allen anderen, also das war vorbildlich,“ berichtet Markus Jauk, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Linz.