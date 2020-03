Russland stellt Auslands-Flugverkehr komplett ein

Russland stellt am Freitag angesichts der Coronavirus-Pandemie den zivilen Flugverkehr ins Ausland nahezu komplett ein. Ausgenommen seien lediglich Flüge, mit denen im Ausland festsitzende Russen in ihre Heimat zurückgeholt werden sollen, ordnete die Regierung am Donnerstag an. Inlandsflüge sind nicht betroffen.