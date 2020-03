Hals aufgeschlitzt! Horrorverletzung schockte NHL

Es war eine Szene, wie man sie wohl in jeder Eishockey-Partie immer wieder zu sehen bekommt: Ein Stürmer zieht auf das Tor zu, wird dabei von einem Verteidiger bedrängt, kommt nicht sauber zum Schuss und am Ende kugeln die beiden samt dem Torhüter auf dem Eis herum. Was an diesem 22. März 1989 jedoch anders war: Blues-Stürmer Steve Tuttle verlor im denkbar blödesten Moment das Gleichgewicht, streckte zum Ausgleich ein Bein weg und schlitzte mit der messerscharfen Kufe seines Schlittschuhs Goalie Malarchuk den Hals auf.