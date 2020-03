Roms Bürgermeisterin nach Park-Video in der Kritik

Italien hat im ganzen Land eine Ausgangssperre verhängt, die am Freitag noch einmal verschärft wurde. So verbietet die Regierung den Bürgern jetzt auch ausdrücklich, in Parks und andere Grünanlagen zu gehen. Sport in der Öffentlichkeit soll unterbleiben. Im ganzen Land kontrolliert die Polizei am Wochenende stärker als an den vorangegangenen Tagen.