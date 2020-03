Ist Corona eine Prüfung, Herr Kardinal?

Kardinal Schönborn sitzt in seinem Arbeitszimmer im Erzbischöflichen Palais, als wir am Freitag miteinander telefonieren - ein Interview von Home-Office zu Home-Office. „Ich schaue auf den menschenleeren Stephansplatz“, beschreibt Seine Eminenz den Blick aus dem Fenster, „so was sieht man normalerweise nur am Sonntag um 6 in der Früh.“ In der Hand hält er sein iPhone, vor ihm liegen die Postmappen, hinter ihm auf dem Schreibtisch steht sein Lieblingselefant - „und ein paar Nippes, die mich an schöne Tage erinnern“. Über einen YouTube-Kanal feiert Schönborn seit dem Ausbruch der Corona-Krise Messen aus der hauseigenen Bischofskapelle, die jeden Donnerstag auch vom ORF übertragen werden. Die letzte digitale Messe haben 1000 Gläubige verfolgt.