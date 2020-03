Nach Biden-Triumph: „Vorwahlen sind gelaufen“

Tatsächlich hält die Coronakrise den Vorwahlkampf der Demokraten in Atem. Die Pandemie hatte in den USA in den vergangenen Tagen zu weitreichenden Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens geführt, aber auch den Wahlkampf entscheidend verändert. In mehreren Staaten wurden die Primaries verschoben, die Kandidaten sagten Wahlkampfauftritte ab. Mehrere Bundesstaaten hatten zudem infolge der Covid-19-Pandemie ursprünglich geplante Vorwahlen verschoben.