Mehr als 100 Ärzte und Pfleger waren in Quarantäne

Die Gesundheitsbehörden waren am Dienstag weiterhin mit der Ausforschung der Kontaktpersonen der Frau bzw. ihres Kollegen beschäftigt. Danach werden weitere Maßnahmen getroffen, hieß es vonseiten des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV). Die beiden waren am vorvergangenen Wochenende bei einem Ärztekongress in Zürs am Arlberg und dürften sich dabei infiziert haben.