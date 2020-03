Coronavirus: Ab sofort Rezepte per Telefon

Für die Ausstellung von Rezepten genügt ab sofort ein Anruf beim Arzt und dieser übermittelt es per E-Mail oder Fax an die vom Patienten gewählte Apotheke. Diese Vereinfachung wegen der Coronavirus-Krise verspricht eine „schnelle und unbürokratische“ Arzneimittelversorgung, betonte die Apothekerkammer am Montag in einer Aussendung.