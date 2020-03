Wiener Prater ab sofort geschlossen

Der Wiener Prater steht seit 1766 für Spaß in Wien. Die zahlreichen Fahrgeschäfte sorgen stets für reges Treiben. Auch trotz des Appells, zu Hause zu bleiben, war der Prater am Wochenende noch recht gut besucht. Nun ist der Vergnügungspark ab sofort bis vorerst 22. März 2020 jedoch geschlossen. Der Fahrbetrieb ist eingestellt. Das Riesenrad steht still.