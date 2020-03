Evakuierte Gäste in Innsbruck gestrandet

Das waren bestimmt Hunderte Gäste, die am Freitag in Innsbruck gestrandet sind und in Hotels in der Landeshauptstadt übernachtet haben“, erzählt Hotelier August Penz kopfschüttelnd im „Krone“-Gespräch. „Die Leute haben über Plattformen gebucht. Wir wussten ja nicht, dass sie aus dem Paznauntal oder vom Arlberggebiet kommen, also aus Regionen, die unter Quarantäne gestellt wurden. Es ist nämlich ganz und gar nicht außergewöhnlich, dass Touristen die letzte Nacht ihres Urlaubes in Innsbruck verbringen, um am nächsten Tag heimzufliegen“, schildert Penz.