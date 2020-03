Landärzte-Stipendium könnte Personalmangel lindern

„Es ist höchste Zeit, ein Stipendium für angehende Landärzte und Landärztinnen einzuführen“, hat SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder zuletzt im Februar bekräftigt. Denn gerade in den ländlichen Regionen Oberösterreichs seien geschlossene Ordinationen ein großes Manko. „Damit jeder Mensch eine gute Gesundheitsvorsorge in seiner Nähe vorfindet, müssen Schritte gesetzt werden, um das Praktizieren am Land attraktiv zu machen.“