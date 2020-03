Österreich trifft auf Serbien und Deutschland!

Österreich wurde in London aus dem dritten und letzten Topf gezogen. Titelverteidiger ist Spanien, Rafael Nadal und Co. messen sich in der Gruppe A mit Russland und Ecuador. In Pool B spielen Finalist Kanada, Kasachstan und Schweden gegeneinander, Pool C besteht aus Frankreich, Großbritannien und Tschechien. In der Gruppe D matcht sich Kroatien mit Australien und Ungarn, in der Gruppe E die USA mit Italien und Kolumbien. Die sechs Gruppensieger sowie die zwei besten Zweiten erreichen das Viertelfinale, ab dem es im K.-o.-System weitergehen wird. Gespielt werden zwei Einzel und ein Doppel im „best-of-three“-Modus. Zu verdienen gibt es viel, 2019 erhielt jeder der teilnehmenden 18 Verbände 256.000 Euro, auf die Spieler wurden in dieser Phase 515.000 Euro verteilt.