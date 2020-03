VfGH-Entscheid: Karfreitag weiter kein Feiertag

Einziges Entgegenkommen der damaligen Regierungskoalition für Arbeitnehmer, die am Karfreitag frei haben wollen: Melden sie den Urlaub rechtzeitig an, darf ihn der Arbeitgeber in der Regel nicht ablehnen („persönlicher Feiertag“). Der Haken daran: Dieser wird vom Urlaubskontingent der Arbeitnehmer abgezogen. An diesem Punkt will die Kirche nun ansetzen: Ein protestantischer Arbeitnehmer soll genau diese Vorgehensweise über eine Feststellungsklage beeinspruchen.