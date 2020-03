Lou Asril: Österreichs internationale Trumpfkarte

„Man kann es nicht pauschalieren, aber da ist auf jeden Fall was dran. Mein zweiter Song, ,Soothing Moving‘, entstand auf jeden Fall aus einer sehr melancholischen Stimmung. Auch wenn sich der Inhalt um eher positiv belegte Themen wie Motivation und Weitermachen dreht.“ Asril ist schüchtern und introvertiert, verpackt die persönlichen Inhalte daher lieber in seinen Liedern. Etwa im eingängigen „Friek“, wo er sich fragend dem Thema Sex stellte. „Der Song ist eine Art ,Fuck You‘. Ich war mir in vielen Bereichen unsicher. Ist es okay, dass ich harten Sex mag? Dass ich mit Männern schlafen darf? Natürlich ist das alles okay! Ich habe in diesem Song mich selbst und meine eigene Freiheit gefunden. Ich muss mich für niemanden verändern und habe darin sehr viel aufgegraben, was in mir schlummerte.“ „Safe And Complete“ kann dann wie eine Fortführung zu den Themen Freiheit und Selbstliebe gesehen werden. „Da die Songs mein Leben widerspiegeln, hängen sie auch ohne Konzept automatisch zusammen. All diese Lieder sind quasi meine Biografie und es fällt mir leichter darüber zu singen, als hier darüber zu sprechen.“