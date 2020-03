Belastung für Italiens Spitalsärzte „verheerend“

Die Lage in Norditalien ist ernst, berichten Mediziner in der Region. „Wie in Kriegssituationen entscheidet man je nach Alter und Gesundheitslage über die Therapie“, sagte der Anästhesist Christian Salaroli im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Montagsausgabe).