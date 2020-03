Neue Fotos von Michael J. Fox rühren die Fans

„88 Meilen pro Stunde“

Der 58-jährige Fox freute sich über das Wiedersehen und schrieb zu einem Foto mit Lloyd: „All in mit Christopher Lloyd bei der Poker-Nacht der Michael J. Fox Stiftung.“ Der 81-jährige Lloyd schrieb zu einem Foto, auf dem er seinen ehemaligen Co-Star in den Arm nimmt und an sich drückt, in Anspielung auf die Filmreihe: „88 Meilen pro Stunde für die Poker-Nacht der Michael J. Fox Stiftung.“ Wer sich nicht erinnert: Auf 88 Meilen pro Stunde musste der DeLorean, der von Doc Brown zu einer Zeitreisemaschine umfunktioniert worden war, beschleunigen, um „Zurück in die Zukunft“ zu kommen.