Silvia Schneider räumte Sensations-Wertung ab

In der ersten Liveshow präsentierten die Promi-Damen gemeinsam mit ihren Profitänzern ihren ersten Solotanz und stellten sich dem Jury- und Publikumsvoting. Rausgewählt wurde dieses Mal zwar kein Paar, die Punkte aus der Jurywertung sowie die Anrufe des Publikums werden aber in die Wertung der dritten Ausgabe am 20. März übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als erstes die Show verlassen muss, ein.