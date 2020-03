RB-Nagelsmann fährt mit Skateboard in die Arbeit

Sie erinnern sich an den Achtziger-Jahre-Erfolg in den Kinos: Zurück in die Zukunft. Dort schwang sich der damalige Mädchenschwarm Marty McFly (Michael J. Fox) auf das Brett und fuhr allen Bösewichten davon. So etwas versucht auch der Erfolgstrainer von Bundesliga-Meisterkandidat RB Leipzig. Julian Nagelsmann fährt nämlich mit dem Skateboard zur Arbeit. er gehört praktisch zum Leipziger Stadtbild.