Entwarnung für Geschwister nach Italien-Urlaub

Entwarnung an Neuer Mittelschule Werfen

Auch eine Mutter und ihre beiden Kinder in Werfenweng im Pongau mussten nach einem Italien-Urlaub auf das Coronavirus getestet werden. Die Geschwister hatten grippeähnliche Symptome. Aus Vorsicht sollte die betroffene Klasse der Neuen Mittelschule Werfen und der Kindergarten Werfenweng heute geschlossen bleiben. Am Mittwochabend das Durchatmen: Die Ergebnisse sind negativ. Der Unterricht findet normal statt. Nur der Kindergarten öffnet aus organisatorischen Gründen erst am Freitag.