Das Wochenende wird teils kalt, trüb und nass

In Österreich wird tiefer Luftdruck wetterbestimmend. Somit stellt sich am Freitag trübes und teils auch nasses Wetter ein. Auch Schneefall ist stellenweise möglich. Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Sonntag geht es auch in der neuen Arbeitswoche unbeständig weiter, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.