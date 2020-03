Herzogin Kate trägt jetzt neue Trend-Frisur

Während Kate ihre neue Frisur bei der Ankunft in Irland noch unter einem breiten Samthaarreifen versteckt hielt, zeigte sie sich am Mittwoch schon lässig gestylt. Unter anderem besuchten die Royals eine Wohltätigkeitsorganisation in Dublin und kochten dort mit Jugendlichen, bevor sie später auf einem Bauernhof halt machten.