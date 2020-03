Streit im Lendhafen endete tödlich

Die Stadtwache musste eingreifen! Ein Hauptmann und fünf Wachebeamte eilten an den Tatort und trennten die Streitparteien. Die Rädelsführer wurden „in Verhaft“ genommen. Lassen wir dem Redakteur der „Klagenfurter Zeitung“ das Schlusswort: „Während also der Raufhandel im Gange war und erst durch die Wache geschlichtet werden konnte, war die Ursache, die ins Wasser gefallene arme Seele, am Kai des Lendhafens verschieden.“