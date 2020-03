Lob für llsanker: „Letzten Blutstropfen gegeben“

Bereits in Halbzeit erlitt der Eintracht-Profi nach einem Zweikampf mit Bremens Davie Selke eine blutige Wunde im Gesicht. Über eine halbe Stunde spielte der 30-Jährige, der im Winter von RB Leipzig nach Hessen gewechselt war, mit einem Turban am Kopf. Dennoch biss er bis zum Ende durch, kämpfte bis zur letzten Sekunde. Wofür „Ilse“ sehr viel Lob in den sozialen Medien bekam.