Maulwurf-Jagd: Razzia im Bundeskriminalamt

Verdacht des Geheimnisverrats

Die Ibiza-Affäre kostete dann auch dem Juristen den politischen Job und er kehrte wieder ins Bundeskriminalamt (BK) zurück. Jetzt der Knalleffekt: In dessen Büro in der Zentrale des landesweiten Dreh- und Angelpunktes zur Kriminalitätsbekämpfung und an der privaten Wohnadresse gab es Hausdurchsuchungen. Es besteht der Verdacht des Geheimnisverrats bzw. der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Strafandrohung: bis zu drei Jahre Haft.