Israel: Ruttensteiner und Herzog in Quarantäne?

Die neuen Einreisebestimmungen, die Israel am Mittwoch wegen des Coronavirus beschlossen hat, sorgen bei Willi Ruttensteiner für Kopfzerbrechen. Der Oberösterreicher arbeitet in Israel als Sportdirektor des nationalen Fußball-Verbandes und befindet sich gemeinsam mit seinem Landsmann, Teamchef Andreas Herzog, mitten in den Vorbereitungen für die Play-offs um die Teilnahme an der EURO 2020.