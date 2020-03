Hütters Frankfurter kämpfen Werder mit 2:0 nieder

Bereits am frühen Abend hatte sich Bayer Leverkusen nach 0:1-Rückstand gegen Union Berlin doch noch mit 3:1 durchgesetzt. Am Dienstag waren bereits der Viertligist 1. FC Saarbrücken sowie Meister und Titelverteidiger Bayern München ins Halbfinale eingezogen. Die Auslosung der Vorschlussrunde erfolgt am Sonntag, gespielt wird am 21./22. April. Das Finale steigt am 23. Mai in Berlin.