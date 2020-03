Geldbote gab seinem Bruder Insider-Tipps

Fast ein Jahr dauerte es, bis das Landeskriminalamt den spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter der Post am 13. Februar 2019 vor dem Bordell „Ostende“ in Linz geklärt hatte. „Bereits am Beginn der Ermittlungen war klar, dass für die Planung und Ausführung ein enormes Insiderwissen nötig war“, erklärt Chefinspektor Günter Schwaiger. Am 7. Juli wurden der Beifahrer (23) und sein Bruder (22) in Linz und Wien festgenommen, leugneten zwar alles, landeten dennoch in U-Haft.