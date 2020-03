Heuer bereits zweiter Masernfall in Oberösterreich

Die aus Mettmach stammende Frau war – anders als ihr Ehemann und ihre Kinder – gegen Masern nicht geimpft. In einer Arztpraxis im Bezirk Ried/I. traf sie zufällig auf jenen Achtjährigen aus Aspach, bei dem, wie berichtet, vor zwei Wochen das Masernvirus ausgebrochen war. Der Bub musste damals auch im Rieder Spital behandelt werden. Bevor die Krankheit bei der Frau diagnostiziert wurde, war sie jedoch mit ihrer Tochter bei der Krabbelgruppe in Mettmach zu Gast. Dort werden 90 Kinder zwischen einem und drei Jahren betreut, von denen jedoch 20 – so wie auch ein Zivildiener – ebenfalls nicht geimpft waren.