250-Kilo-Stier „Sebi“ sorgte für Großeinsatz

Flucht vor Helfern in den Wald

Fest steht jedenfalls, dass der rund 250 Kilo schwere „Sebi“ von der Weide am Kienbergweg ausbüxte und in Richtung Sportplatz lief. Um zu verhindern, dass das verängstigte Tier auf die Hauptstraße läuft und dort einen Unfall verursacht, wurden Feuerwehr und Polizei verständigt. Den Männern gelang es jedoch nicht, den Stier zurück zu treiben - vielmehr flüchtete das Vieh in den Wald.