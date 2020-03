Diese Geräte helfen Ihnen beim Frühjahrsputz

Klein, aber fein. Dieser Saugroboter erledigt die Arbeit so gut wie von selbst. Aufgrund seiner Größe gelangt er an Stellen, an die man sonst nicht gut hinkommt (z.B. unters Bett). Ein Saugroboter eignet sich vor allem für kleinere Wohnungen, die viel freie Fläche bieten. Für verwinkelte Wohnungen und große Häuser ist das Gerät nicht ratsam.