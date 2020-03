Deutscher Cup: „Sie verlassen den Platz sofort“

Keinerlei Toleranz

Schalke will härter reagieren. In einer Mitteilung heißt es vor dem heutigen Heimspiel gegen die Bayern: „Sollten derartige Vorkommnisse in unserer Arena sichtbar werden, wird unser Team den Platz sofort verlassen – ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen. Die Werte unseres Vereins lassen keinerlei Spielraum für Toleranz angesichts von Hass, Intoleranz und Diffamierung.“