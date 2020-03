Lage zwischen Küstenwache und Migranten eskaliert

Erdogan fordert in Telefonat mit Merkel „Lastenteilung“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Telefonat mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine „Lastenteilung“ in der Flüchtlingskrise gefordert. Wie die türkische Präsidentschaft am Montagabend mitteilte, forderte Erdogan eine „gerechte Aufteilung der Last und der Verantwortung gegenüber Migranten“ zwischen der EU und der Türkei. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sagte am Montag mit Blick auf den türkischen Präsidenten, die EU dürfe sich „nicht von Erdogan erpressen lassen“.