Polizeikollegin bei russischem Roulette erschossen

Polizist befand sich im Dienst

Dann nahm Hendren die Waffe erneut in die Hand, richtete sie auf die 24-Jährige und drückte ab. Die Kugel traf die junge Polizistin tödlich in die Brust. Laut Polizeibericht hatte Hendren an diesem Abend Alkohol getrunken. Er befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls offiziell im Dienst.